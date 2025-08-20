Richter Alexander Hold
Folge 469: Jobkampf
42 Min.Ab 12
Der Journalist Patrick Kröger ist angeklagt, seinem Chef eine Mistgabel in den Kehlkopf gestoßen zu haben, um seinen Posten zu bekommen. Hat es die Kollegin Yvonne Schöneberg auf Patricks Job abgesehen und schiebt ihm deshalb die Tat unter? Oder stand er zur Tatzeit unter Drogen und kann sich deshalb an nichts erinnern?
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1