Richter Alexander Hold
Folge 474: Die Tankstelle
44 Min.Ab 12
Bernd Bolzmann ist angeklagt, eine Tankstelle überfallen und dabei die Angestellte Pia Mattes mit einem Baseballschläger niedergeschlagen zu haben. Wollte er mit dem Geld, das er aus dem Überfall erbeutet hat, seine Schreinerei vor dem Ruin retten?
