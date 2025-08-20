Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Kreuzworträtsel

SAT.1Staffel 3Folge 485
Kreuzworträtsel

KreuzworträtselJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 485: Kreuzworträtsel

44 Min.Ab 12

1. Fall: Anke soll ihrem Mann Jan, der Kandidat in einer Fernsehshow war, heimlich Mandeln in den Kuchen gemischt haben, obwohl sie wusste, dass er die nicht verträgt. Als Jan ein Stück probierte, wäre er fast erstickt und flog aus der Show. 2. Fall: Der arbeitslose Martin ist angeklagt, seine Ex-Frau Natascha brutal geschlagen zu haben. Weil Martin das Geld lieber in die Kneipe trug, statt den Unterhalt an Natascha zu zahlen, flogen bei den beiden immer wieder die Fetzen.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 11 Staffeln und Folgen