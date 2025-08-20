Richter Alexander Hold
Folge 485: Kreuzworträtsel
44 Min.Ab 12
1. Fall: Anke soll ihrem Mann Jan, der Kandidat in einer Fernsehshow war, heimlich Mandeln in den Kuchen gemischt haben, obwohl sie wusste, dass er die nicht verträgt. Als Jan ein Stück probierte, wäre er fast erstickt und flog aus der Show. 2. Fall: Der arbeitslose Martin ist angeklagt, seine Ex-Frau Natascha brutal geschlagen zu haben. Weil Martin das Geld lieber in die Kneipe trug, statt den Unterhalt an Natascha zu zahlen, flogen bei den beiden immer wieder die Fetzen.
Richter Alexander Hold
