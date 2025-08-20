Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Lauschangriff

SAT.1Staffel 3Folge 488
Lauschangriff

LauschangriffJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 488: Lauschangriff

44 Min.Ab 12

1. Fall: Manuel soll bei der Börsenmaklerin Beatrix eingebrochen sein und die Wohnung mit einer Axt verwüstet haben. Wollte er sich mit der Tat dafür rächen, dass er sich bei Aktiengeschäften verspekuliert hatte? 2. Fall: Die Schülerin Nina Memser wird beschuldigt, ihre Schwester Susanne drei Tage lang auf dem Dachboden eingeschlossen zu haben, um mit ihrem Freund ungestört zu sein. Oder harrte Susanne freiwillig bei eisiger Kälte aus, um Aufmerksamkeit zu erregen?

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 11 Staffeln und Folgen