Richter Alexander Hold
Folge 489: Hinterrücks angegriffen
44 Min.Ab 12
Wer stach Firmenchef Christian hinterrücks einen Brieföffner in den Nacken? War es seine Ehefrau Melissa, die er wegen ihrer Verschwendungssucht vor die Tür gesetzt hatte? Oder steckt jemand anderes hinter der Tat, die das Opfer nur durch Glück überlebt hat?
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
12
Copyrights:© SAT.1