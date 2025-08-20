Richter Alexander Hold
Folge 490: Schwiegervater in spe
44 Min.Ab 12
Die eifersüchtige Juliane soll Carla, die Braut ihres Ex-Freundes, kurz vor der Hochzeit in einen Lieferwagen gesperrt und in den Wald gefahren haben. Carla wurde während der Fahrt wild herumgeschleudert, zerschnitt sich ihr Gesicht an den zerbrochenen Cocktailgläsern und wurde erst Stunden nach dem Hochzeitstermin entdeckt
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1