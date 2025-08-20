Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 3Folge 490
44 Min.Ab 12

Die eifersüchtige Juliane soll Carla, die Braut ihres Ex-Freundes, kurz vor der Hochzeit in einen Lieferwagen gesperrt und in den Wald gefahren haben. Carla wurde während der Fahrt wild herumgeschleudert, zerschnitt sich ihr Gesicht an den zerbrochenen Cocktailgläsern und wurde erst Stunden nach dem Hochzeitstermin entdeckt

