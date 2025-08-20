Richter Alexander Hold
Folge 493: Mit Plastiktüte erstickt
44 Min.Ab 12
Der Security-Beamte Rainer soll Mike, den Ex-Freund seiner Schwester, mit einer Plastiktüte erstickt haben. Wollte er sich dafür rächen, dass sich der Gesundheitszustand seiner todkranken Schwester dramatisch verschlechtert hat, seit Mike sie wegen einer anderen Frau verlassen hat?
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1