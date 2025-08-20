Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 3Folge 493
44 Min.Ab 12

Der Security-Beamte Rainer soll Mike, den Ex-Freund seiner Schwester, mit einer Plastiktüte erstickt haben. Wollte er sich dafür rächen, dass sich der Gesundheitszustand seiner todkranken Schwester dramatisch verschlechtert hat, seit Mike sie wegen einer anderen Frau verlassen hat?

