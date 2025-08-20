Richter Alexander Hold
Folge 496: Fatale Familienfeier
44 Min.Ab 12
Frauke wird beschuldigt, die Sojamilch ihres Stiefvaters Sebastian vergiftet zu haben, um ihn aus dem Weg räumen. Doch nicht Sebastian, sondern sein Bruder Manuel schüttete sich die giftige Milch ins Müsli und kam ins Krankenhaus. Wollte die Schülerin verhindern, dass der verhasste Stiefvater sie ins Internat abschiebt? Erwischte Frauke das falsche Opfer oder will jemand Manuel umbringen?
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1