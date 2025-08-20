Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Der gefallene Opa

SAT.1Staffel 3Folge 497
Der gefallene Opa

Richter Alexander Hold

Folge 497: Der gefallene Opa

44 Min.Ab 12

1. Fall: Maren ist angeklagt, den Großvater ihres Mannes, der mit im Haus wohnt, drei Tage lang in seinem Zimmer eingesperrt zu haben. Als sich der Mann mit verknoteten Bettlaken aus seinem Gefängnis abseilen wollte, verletze er sich schwer. 2. Fall: Christina soll der neuen Freundin ihres Ex-Mannes aufgelauert, sie gepackt und in der Schultoilette mit Handschellen an ein Abflussrohr gefesselt haben. War es eine Verzweiflungstat?

