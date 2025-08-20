Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Stromschlag

SAT.1Staffel 3Folge 498
Stromschlag

Richter Alexander Hold

Folge 498: Stromschlag

44 Min.Ab 12

1. Fall: Nina soll verhindert haben, dass ihre Schwester Karin als erste ein Baby zur Welt bringt, in dem sie absichtlich den Zaun unter Strom setzte, damit Karin beim Berühren einen Stromschlag bekommt. War Nina auf das Erbe scharf? 2. Fall: Der Schwimmtrainer Hannes ist angeklagt, sich vor seiner Schülerin Laura in einem Zugabteil entblößt zu haben. Oder lügt die Schwimmerin, um sich an ihrem Lehrer zu rächen, weil der sie aus der Mannschaft schmeißen wollte?

