Richter Alexander Hold
Folge 498: Stromschlag
44 Min.Ab 12
1. Fall: Nina soll verhindert haben, dass ihre Schwester Karin als erste ein Baby zur Welt bringt, in dem sie absichtlich den Zaun unter Strom setzte, damit Karin beim Berühren einen Stromschlag bekommt. War Nina auf das Erbe scharf? 2. Fall: Der Schwimmtrainer Hannes ist angeklagt, sich vor seiner Schülerin Laura in einem Zugabteil entblößt zu haben. Oder lügt die Schwimmerin, um sich an ihrem Lehrer zu rächen, weil der sie aus der Mannschaft schmeißen wollte?
Weitere Folgen in Staffel 3
