SAT.1 Staffel 3 Folge 502
Folge 502: Der Bauchredner

44 Min. Ab 12

Der Bauchredner Björn soll der schlafenden Nele Nagellack in den Mund gekippt und sie anschließend mit einem Kissen erstickt haben. Oder wollte ihr krankhaft eifersüchtiger Ex-Freund damit erreichen, dass kein Nebenbuhler eine Chance hat? Und was hat die kleine Lara gesehen, die an dem Abend in Neles Wohnung war?

