SAT.1Staffel 3Folge 508
Richter Alexander Hold

Folge 508: Pechmarie und Goldmarie

44 Min.Ab 12

1. Fall: Das Akt-Modell Ariane ist angeklagt, ihre Schwester Lisa mit heißem Pech überschüttet und ihr damit schwere Verbrühungen zugefügt zu haben. 2. Fall: Der adelige Heinrich von Kolbitz soll seine Tochter Angelina in eine Kühlkammer gesperrt haben, um sie daran zu hindern, mit ihrem Freund durchzubrennen - durch den Kälteschock verlor das schwangere Mädchen ihr Baby. War ihr Freund nicht standesgemäß?

SAT.1
