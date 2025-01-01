Zum Inhalt springenBarrierefrei
Eine Leiche zu viel

Staffel 3Folge 511
Folge 511: Eine Leiche zu viel

44 Min.Ab 12

Der Häftling Dirk Münster ist angeklagt, während eines Freigangs das Haus von Hans und Franka Donnermann in die Luft gejagt zu haben. Wollte Dirk Münster sich rächen, weil seine Ex-Freundin Franka geheiratet hat und so den Nebenbuhler aus dem Weg schaffen? Oder steckt die gierige Immobilienmaklerin Diana Schenker dahinter?

