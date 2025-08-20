Richter Alexander Hold
Folge 512: Der Streber
44 Min.Ab 12
1. Fall: Der 18-jährige Frank ist angeklagt, eine Mitschülerin bei sich zu Hause sexuell genötigt zu haben. Wollte er sich dafür rächen, dass ihn Stefanie in der Schule als Streber immer wieder hänselte? 2. Fall: Die Schülerin Inka soll das Waschgel von Eugen mit ätzender Natronlauge versetzt haben - er erlitt schwere Verletzungen im Gesicht und an den Händen. Passte es der Angeklagten nicht, dass der Unternehmer ein Verhältnis mit ihrer Mutter hatte?
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1