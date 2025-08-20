Richter Alexander Hold
Folge 515: Sechs Richtige im Lotto
44 Min.Ab 12
Gunda ist angeklagt, das Haus ihrer ehemals besten Freundin Vivian ausgeräumt zu haben - Vivian und ihr Mann Daniel sind durch sechs Richtige im Lotto zu Millionären geworden. Gönnt Gunda ihnen den Wohlstand nicht oder hat Vivian sie wirklich um den Lottogewinn von 3,2 Millionen betrogen? Kann Detektivin Lydia Vollmer bei der Aufklärung des Falls helfen?
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1