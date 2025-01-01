Richter Alexander Hold
Folge 519: Romeo und Julia
44 Min.Ab 12
Der 22-jährige Armin soll versucht haben, sich und seine ehemalige Freundin Sarah mit Zyankali zu vergiften. Wollte er sie mit in den Tod nehmen, weil sie seine Liebe nicht mehr erwiderte? Er behauptet, dass Sarah freiwillig mit ihm zusammen aus dem Leben scheiden wollte.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1