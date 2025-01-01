Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

SAT.1Staffel 3Folge 519
Folge 519: Romeo und Julia

44 Min.Ab 12

Der 22-jährige Armin soll versucht haben, sich und seine ehemalige Freundin Sarah mit Zyankali zu vergiften. Wollte er sie mit in den Tod nehmen, weil sie seine Liebe nicht mehr erwiderte? Er behauptet, dass Sarah freiwillig mit ihm zusammen aus dem Leben scheiden wollte.

