SAT.1Staffel 3Folge 520
Die Putzfrau

44 Min.

Walter ist angeklagt, das Autohaus seines ehemaligen Arbeitgebers überfallen zu haben, nachdem der ihm gekündigt hatte. Beging der Familienvater den Raub aus Verzweiflung, weil er nicht wusste, wie er seine Frau und seine sechs Kinder durchbringen soll? Oder hatte ein Anderer einen Grund, den als Geizhals bekannten Autohausbesitzer um rund 100.000 Euro zu erleichtern?

