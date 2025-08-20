Richter Alexander Hold
Folge 526: Räuberlust
43 Min.Ab 12
Beate und Jens sollen einen Elektrofachmarkt überfallen und 100.000 Euro erbeutet haben. Hat das Ehepaar den bewaffneten Überfall begangen, um ihre marode Baufirma vor dem Ruin zu retten? Oder sind die beiden selbst Opfer eines Verbrechens geworden?
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1