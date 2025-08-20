Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 3Folge 531
Folge 531: Freunde fürs Leben

44 Min.Ab 12

Max wird beschuldigt, seine Frau und Geschäftspartnerin aus Habgier ermordet zu haben. Annette, die Schwester der Toten, vermutet, dass dubiose Geschäftpartner ein Motiv hatten. Zudem gibt es Belege und Quittungen, die zeigen, dass Max zum Tatzeitpunkt beim Einkaufen in der Stadt war. Reicht das, um ihn freizusprechen?

