Richter Alexander Hold
Folge 534: Knastbriefe
44 Min.Ab 12
Der Kleinkriminelle Hanno soll versucht haben, die fast blinde Lisa zu erhängen. Lisa hatte eine Brieffreundschaft mit Hannos Zellenkollege Oliver. Hat der Angeklagte die wohlhabende Frau getäuscht, um an ihr Geld zu kommen? Oder hat sich das Opfer in Hanno verliebt und aus verschmähter Liebe nur den Selbstmord als Ausweg gesehen?
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1