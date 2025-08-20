Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Knastbriefe

SAT.1Staffel 3Folge 534
Knastbriefe

KnastbriefeJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 534: Knastbriefe

44 Min.Ab 12

Der Kleinkriminelle Hanno soll versucht haben, die fast blinde Lisa zu erhängen. Lisa hatte eine Brieffreundschaft mit Hannos Zellenkollege Oliver. Hat der Angeklagte die wohlhabende Frau getäuscht, um an ihr Geld zu kommen? Oder hat sich das Opfer in Hanno verliebt und aus verschmähter Liebe nur den Selbstmord als Ausweg gesehen?

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 12 Staffeln und Folgen