Richter Alexander Hold
Folge 536: Verhängnisvolles Abenteuer
44 Min.Ab 12
Hat das Halbblut Chayton versucht, die Millionärsgattin Maike hinterrücks zu erdrosseln, weil sie nicht zu der Affäre mit dem jungen Mann stehen wollte? Das Opfer behauptet, den Angeklagten erst am Tatabend kennen gelernt zu haben. Wer von beiden sagt die Wahrheit?
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
