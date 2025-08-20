Richter Alexander Hold
Folge 537: Familienerbe als Mordmotiv
44 Min.Ab 12
Der arbeitslose Lutz wird beschuldigt, seinen Bruder Martin ermordet zu haben, um an das Familienerbe heranzukommen. Lutz behauptet, dass sein Bruder Selbstmord begangen hat. Eine Augenzeugin will Lutz allerdings dabei beobachtet haben, wie er Martin in dessen Auto einen Abhang hinuntergestoßen hat. Der Frau wurden kurz danach die Augen verätzt.
Richter Alexander Hold
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1