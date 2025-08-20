Richter Alexander Hold
Folge 538: Gewalt im Heim
44 Min.Ab 12
Die Heimköchin Charlotte ist angeklagt, die langen Haare des Heimkindes Simona rasiert und ihr dabei eine böse Schnittwunde zugefügt zu haben. Wollte sie sich Gewissheit verschaffen, dass Simona ihre vor 15 Jahren spurlos verschwundene Tochter ist? Oder war es Line, die sich als Anführerin im Kinder- und Jugendheim aufspielt und alle außer der sturen Simona fest im Griff hat?
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1