Richter Alexander Hold
Folge 545: VIER FREUNDE
44 Min.Ab 12
1. Fall, Teil 2 von gestern. 2. Fall: Der Internatsschüler Dennis ist angeklagt, eine Python-Schlange in Heikes Rücksack versteckt zu haben, weil er seine Peinigerin damit zu Tode erschrecken wollte. Als Heike die Schlange beim Autofahren in ihrem Nacken spürte, riss sie in Panik das Lenkrad um und verursachte einen schweren Autounfall.
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1