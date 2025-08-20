Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Mord im Autohaus

SAT.1Staffel 3Folge 546
Mord im Autohaus

Mord im AutohausJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 546: Mord im Autohaus

44 Min.Ab 12

Der Autoverkäufer Norman ist angeklagt, seine neue Vorgesetzte Kerstin ermordet zu haben. Er war enttäuscht, dass ihm die junge Frau den begehrten Job im Autohaus vor der Nase weggeschnappt hat. Oder ist der Täter im engeren Freundeskreis der Ermordeten zu finden?

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 11 Staffeln und Folgen