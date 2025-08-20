Richter Alexander Hold
Folge 549: Der ahnungslose Liebhaber
44 Min.Ab 12
Hat Ralf seine Geliebte Johanna aus blinder Wut erstochen, weil sie ihn verlassen wollte? Sah er durch die Trennung seine Geldquelle plötzlich versiegen? Aus welchem Grund beschuldigt der Angeklagte den Ehemann der Verstorbenen?
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1