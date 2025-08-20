Richter Alexander Hold
Folge 551: Verschwundene Eltern
44 Min.Ab 12
Ben und Nadine sollen versucht haben, ihren Pflegevater Frank mit einem gezielten Bauchschuss umzubringen. Wollten sie ihn erschießen, weil sie ihm die Schuld für das plötzliche Verschwinden ihrer Eltern gaben? Welche Rolle spielt Franks verstörte Frau?
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1