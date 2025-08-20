Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Vorgetäuschte Entführung

SAT.1Staffel 3Folge 553
Vorgetäuschte Entführung

Vorgetäuschte EntführungJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 553: Vorgetäuschte Entführung

44 Min.Ab 12

1. Fall: Christoph soll seine eigene Entführung vorgetäuscht haben, um mit seinem Freund zur EM nach Portugal zu fahren. Wollte er so das Verbot seiner Frau die EM live zu sehen, umgehen? Oder war Christoph tatsächlich in der Hand von Entführern? 2. Fall, Teil 1: Die arbeitslose Stella ist angeklagt, den Gymnasiasten Roman zusammengeschlagen, ausgeraubt und ihm anschließend mit einem Messer "Schnösel" in den Rücken geritzt zu haben.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 12 Staffeln und Folgen