Richter Alexander Hold
Folge 554: Giftmüllfässer auf dem Acker
44 Min.Ab 12
1. Fall: Teil 2 von gestern. 2. Fall: Sabine und Leopold sind angeklagt, Giftmüllfässer auf dem Acker des Bauern Matthias entsorgt zu haben. Wollten sie ihre Lackabfälle kostengünstig entsorgen oder wurden die Fässer gestohlen?
