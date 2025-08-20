Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Das Sommerfest

SAT.1Staffel 3Folge 555
Das Sommerfest

Das SommerfestJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 555: Das Sommerfest

44 Min.Ab 12

Der aufstrebende Architekt Dirk wird beschuldigt, die Tochter des Bürgermeisters nach einem Schäferstündchen am Rande eines Dorffestes geschlagen zu haben. Sie stürzte mit dem Kopf auf einen Stein und war sofort tot. Das ganze Dorf ist von der Schuld des Großstädters überzeugt...

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 12 Staffeln und Folgen