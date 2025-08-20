Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Fahrt in die Baugrube

SAT.1Staffel 3Folge 556
Fahrt in die Baugrube

Fahrt in die BaugrubeJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 556: Fahrt in die Baugrube

44 Min.Ab 12

1. Fall: Dem 14-jährigen Simon wird vorgeworfen, nachts zwei Baustellenschilder gestohlen zu haben, damit sein Bruder Georg mit seinem Auto in die Baugrube fährt. Wollte er damit verhindern, dass Georg am nächsten Tag mit dem Vater zum Fußballspiel geht? 2. Fall: Natascha soll ihren Mann Clemens aus Eifersucht mit einem Ast niedergeschlagen haben. Hierbei stürzte er über das Geländer einer Brücke in einen Bach und zog sich schwere Verletzungen zu.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 11 Staffeln und Folgen