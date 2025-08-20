Richter Alexander Hold
Folge 558: Rockerbruder
44 Min.Ab 12
1. Fall: Markus soll die Beerdigung seines Bruders gestört haben, indem er das Lied "Highway to hell" am Grab spielte. Die Eltern sind überzeugt, dass ihr Sohn sie damit provozieren wollte. Doch warum warf der Angeklagte auch noch ein T-Shirt ins Grab? 2. Fall: Rike ist angeklagt, ihren Mann Kai als Callboy für homosexuelle Männer angepriesen zu haben. Die beiden führen eine Scheinehe, um zu verbergen, dass er homosexuell ist.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1