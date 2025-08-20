Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Discoinferno

SAT.1Staffel 3Folge 560
Discoinferno

Richter Alexander Hold

Folge 560: Discoinferno

44 Min.Ab 12

Der Discobesitzer Rolf wird beschuldigt, ein benachbartes Lokal niedergebrannt zu haben. Wollte er damit die Konkurrenz ausschalten und sein marodes Geschäft wieder ankurbeln? Rolf behauptet, zur Tatzeit mit einer GoGo-Tänzerin unterwegs gewesen zu sein. Könnte sein Bruder die Tat begangen haben, weil er Rolf hinter Gitter sehen und endlich mit dessen Frau durchbrennen wollte?

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

