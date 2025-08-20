Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Keine Luft zum Atmen

SAT.1Staffel 3Folge 568
Keine Luft zum Atmen

Richter Alexander Hold

Folge 568: Keine Luft zum Atmen

44 Min.Ab 12

Imke soll versucht haben, ihren Noch-Ehemann Matthias zu zwingen, gemeinsam mit ihr in den Tod zu fahren. War es eine Verzweiflungstat, weil er sie nach dem Tod der gemeinsamen Tochter verlassen hatte? Oder hat Matthias versucht, Imke zu töten, weil sie wegen Unterhaltsforderungen in Streit geraten waren?

