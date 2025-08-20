Richter Alexander Hold
Folge 578: Konkurrentin ausschaltet
44 Min.Ab 12
1. Fall: Tamara soll versucht haben, die Ärztin Anita mit Autoabgasen umzubringen. War sie in Tamaras Ehemann Volker verliebt und wollte ihre Konkurrentin ausschalten? Oder war es ein Selbstmordversuch der verzweifelten Frau? 2. Fall, Teil 1: Der 16-jährige Martin Forster soll mit Maske und Pistole das Juweliergeschäft seines Vaters überfallen haben. Tat er es, weil sein Vater ihm den Geldhahn zugedreht hatte?
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1