Richter Alexander Hold

SAT.1Staffel 3Folge 581
Folge 581: Sea Life

44 Min.Ab 12

Nicole wird beschuldigt, ihren Ex-Freund Moritz Haien zum Fraß vorgeworfen zu haben. Sie hat sie Haie angeblich mit Futter angelockt, und die Tiere rissen Moritz eine tiefe Fleischwunde ins Bein. Wollte Nicole verhindern, dass Moritz ihrer Schwester Annette einen Heiratsantrag im Meeresaquarium macht?

SAT.1
