SAT.1Staffel 3Folge 592
44 Min.Ab 12

Der Ölscheich Hakim Abdulghani wird beschuldigt, Jennifer im Internet ersteigert, sie tagelang wie ein Sklavin gehalten und sexuell belästigt zu haben. Wie kam Jennifer in die Hände des Scheichs? Und warum schlug sie ihn schließlich mit einer Wasserpfeife nieder?

