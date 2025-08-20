Richter Alexander Hold
Folge 595: Alle lieben Julian
44 Min.Ab 12
Die Apothekerin Gesine wird beschuldigt, ihrer Stieftochter Alice mehrere Monate lang vergifteten Tee gegeben zu haben, um sie zu entstellen und dauerhaft erkranken zu lassen. Wollte sie die verhasste Stieftochter für die Männerwelt ausschalten, um ihre eigene Tochter zu verheiraten?
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1