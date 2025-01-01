Richter Alexander Hold
Folge 596: Jasmins Entführung
44 Min.Ab 12
Manfred wird beschuldigt, die Tochter seines Chefs Konstantin entführt, in einem Kellerloch eingekerkert und dann von dem Unternehmer eine Million Euro Lösegeld erpresst zu haben. Wollte er Konstantin bluten lassen, weil der ihm nach 15 Jahren fristlos gekündigt hatte? Manfreds Frau gibt ihm allerdings ein Alibi für die Tatzeit...
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1