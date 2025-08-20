Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Der Verräter

SAT.1Staffel 3Folge 602
Der Verräter

Der VerräterJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 602: Der Verräter

44 Min.Ab 12

Der adelige Internatsschüler Hanno wird beschuldigt, einen seiner Mitschüler mit Klebstoff eingerieben, mit Federn überschüttet und dann gefesselt auf einem Marktplatz zur Schau gestellt zu haben. Wollte er ihn als Verräter bloß stellen oder sind die Schuldigen unter den Jugendlichen im Ort zu finden, die neidisch auf die wohlhabenden Internatsschüler sind?

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 11 Staffeln und Folgen