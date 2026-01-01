Richter Alexander Hold
Folge 1003: Ausflug in den Puff
45 Min.Ab 12
Der 16-jährige Sebastian soll sich in die Prostituierte Renata verliebt und deswegen das Auto ihres Freundes Axel angezündet haben - Axel erlitt beim Löschen Brandverletzungen im Gesicht. Wollte Sebastian damit verhindern, dass Axel Renata wieder schlägt? 2. Fall: Hat der Angeklagte tatsächlich seine Frau Charlotte im Wald ausgesetzt, um ihr eine Lehre zu erteilen? Charlotte hatte ihn wochenlang gedemütigt und gereizt ...
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1