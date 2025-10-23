Richter Alexander Hold
Folge 830: Die Qualle
45 Min.Ab 12
Robert ist angeklagt, die 20-jährige Christine mit Klebeband gefesselt, geknebelt und dann fotografiert zu haben - das Opfer ist qualvoll erstickt. Welche Rolle spielen ihr Freund und ihre Freundin? Haben die beiden vielleicht ein Komplott geschmiedet?
Richter Alexander Hold
