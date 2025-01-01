Richter Alexander Hold
Folge 849: Auf der Walz
46 Min.Ab 12
Hinnerk soll seinem Chef Karl-Heinz auf der Baustelle aufgelauert und ihn mit seinem Wanderstock niedergestochen haben. Wollte er sich dafür rächen, dass er völlig umsonst für den geizigen Karl-Heinz arbeiten musste? Oder wurden ihm die illegal beschäftigten, polnischen Hilfsarbeiter zum Verhängnis?
