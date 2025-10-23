Richter Alexander Hold
Folge 850: Blackout
45 Min.Ab 12
Natalie ist angeklagt, weil sie betrunken einen Autounfall verursacht hat, bei dem Sonja ums Leben kam - die 18-Jährige ist verzweifelt und kann sich an nichts mehr erinnern. Ist der Blackout nur gespielt? Hat Natalie ihre Rivalin absichtlich umgebracht, weil Sonja ihren Freund verführt hat?
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1