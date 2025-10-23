Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Blackout

SAT.1Staffel 5Folge 850
Blackout

BlackoutJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 850: Blackout

45 Min.Ab 12

Natalie ist angeklagt, weil sie betrunken einen Autounfall verursacht hat, bei dem Sonja ums Leben kam - die 18-Jährige ist verzweifelt und kann sich an nichts mehr erinnern. Ist der Blackout nur gespielt? Hat Natalie ihre Rivalin absichtlich umgebracht, weil Sonja ihren Freund verführt hat?

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 12 Staffeln und Folgen