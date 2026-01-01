Richter Alexander Hold
Folge 851: Vergiftet
45 Min.Ab 12
Virginia soll versucht haben, ihren Ehemann Gregor zu vergiften. Obwohl alles gegen sie spricht, ist Gregor von der Unschuld seiner Frau überzeugt. Hat er sich in seiner großen Liebe getäuscht oder galt ihm der Anschlag gar nicht?
