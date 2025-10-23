Richter Alexander Hold
Folge 855: Teures Doppelleben
45 Min.Ab 12
Um seine Besuche im Spielkasino und bei Prostituierten zu finanzieren, soll der Angeklagte eine Rentnerin vor einer Bank mit einer Pistole bedroht und 18 000 Euro erbeutet haben. Weder seine Ehefrau noch seine Schwester trauen ihm die Tat zu. Führt der Familienvater ein exzessives Doppelleben?
Genre:Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1