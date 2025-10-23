Richter Alexander Hold
Folge 857: Sabotage in der Diskothek
45 Min.Ab 12
1. Fall: Sarah sitzt heute den zweiten Tag auf der Anklagebank: Hat sie den Mord an dem Pagen Tom in Auftrag gegeben? 2. Fall: Oliver wird beschuldigt, die Tanzbühne seiner Diskothek mit Fett präpariert zu haben, damit Mariella bei ihrem letzten Go-Go-Auftritt in die Feuerwand fällt - sie erlitt schwere Verbrennungen. Wollte er sie entstellen, weil sie ihn verlassen hatte?
Genre:Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1