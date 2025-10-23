Richter Alexander Hold
Folge 861: Schweineblut
45 Min.Ab 12
Die beiden 17-jährigen Jonas und Lydia sollen nachts in das Haus ihres Mitschülers Kilian eingedrungen, die Wände mit Schweineblut beschmiert und Kilian bewusstlos geschlagen haben. Wollten die Schüler dem Außenseiter Angst einjagen oder steckt der benachbarte Schweinezüchter Buh dahinter?
