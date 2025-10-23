Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 5Folge 861
45 Min.Ab 12

Die beiden 17-jährigen Jonas und Lydia sollen nachts in das Haus ihres Mitschülers Kilian eingedrungen, die Wände mit Schweineblut beschmiert und Kilian bewusstlos geschlagen haben. Wollten die Schüler dem Außenseiter Angst einjagen oder steckt der benachbarte Schweinezüchter Buh dahinter?

