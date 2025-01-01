Richter Alexander Hold
Folge 863: Katzenfutter
45 Min.Ab 12
Lara wird beschuldigt, Bernd mit einem Küchenmesser erstochen zu haben - eine Leiche fehlt jedoch. Griff sie zum Messer, weil sie den begehrten Arbeitsvertrag nicht bekam? Oder steckt eine Thailänderin dahinter?
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1