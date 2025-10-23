Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 5Folge 864
Folge 864: Kein einziger Tag

45 Min.Ab 12

Klara wurde als Baby zur Adoption frei gegeben, jetzt wird sie beschuldigt, gemeinsam mit ihrem Freund Dominic ihren leiblichen Vater Leo entführt und von seiner Ehefrau 500.000 Euro Lösegeld erpresst zu haben. War das eine späte Rache, weil Leo ihre Mutter damals zur Abtreibung zwingen wollte?

